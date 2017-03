Comitiva de Rondônia vai a Brasília pedir pressa na transposição dos servidores

Em reunião marcada pelo Coordenador da bancada federal, deputado Nilton Capixaba (PTB-RO), sobre o andamento dos processos da transposição dos servidores de Rondônia para os quadros de pessoal da União está marcada um reunião em Brasília amanhã, quarta-feira (08), no Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, com a participação de uma comitiva formada por dirigentes sindicais e representantes do governo do Estado, além de parlamentares membros da bancada federal de Rondônia e o deputado estadual Anderson do Singeperon.

A iniciativa conjunta teve vista na necessidade de celeridade nos processos da transposição, com o entendimento de que ainda há muitos servidores contemplados sofrendo a ansiedade por anos de espera.

Nesta segunda-feira (6), Anderson do Singeperon esteve com o coordenador da Comissão da Transposição, o procurador do Estado Luciano Alves, e ainda se reuniu com a superintendente Estadual de Gestão de Pessoas (Segep), Helena Bezerra. O parlamentar se atualizou sobre os trabalhos do Estado voltados ao andamento da transposição e tratou sobre alinhamentos para a reunião. Antes, Anderson havia se reunido com os sindicalistas.

A titular da Segep assegurou ao deputado que o Estado está preparado para qualquer demanda que possa vir de Brasília, e afirmou que a lentidão nos processos parte de lá. “Temos cumprido a parte que nos cabe, mas o bom andamento dos processos depende também que as coisas aconteçam em Brasília no mesmo ritmo”, declarou Elena.

Possível proposta

Uma das possibilidades não descartadas é o desmembramento dos trabalhos, por meio da criação de subcomissões distintas, voltadas aos respetivos Estados. Em Brasília, os técnicos do Planejamento integram uma comissão abrangente aos ex-Territórios Federais de Rondônia, do Amapá e de Roraima. Caso haja consenso entre os representantes de Rondônia, será apresentada a proposta de uma comissão correspondente cada Estado. A intensão seria a descentralização.

No entanto, há ponderações sobre a possibilidade de perda de força, considerando que, da forma como está, as articulações e pressões advindas dos representantes dos três Estados acabam sento positivas para todos. Vale ainda lembrar que esses estados também têm integrantes influentes em suas bancadas, como é o caso do senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, que deve assumir a liderança do governo no Senado. Jucá é um dos parlamentares que acompanham os trâmites da transposição desde as primeiras etapas.