Concurso de estágio do MPF será neste domingo, em Rondônia

Portões serão fechados às 8h em ponto. Provas serão em Porto Velho, Ji-Paraná e Vilhena.

As provas do concurso de estágio do MPF em Rondônia serão neste domingo, 15 de outubro. Em Porto Velho, as provas serão aplicadas no Sesi Escola (Av. Rio de Janeiro, 4734, Bairro Lagoa); em Ji-Paraná, na Escola Rio Urupá (Rua Mato Grosso, 534, Bairro Urupá); e em Vilhena, na Faculdade AVEC (Av. Liliana Gonzaga, 1265, Nova Vilhena). Os portões serão fechados pontualmente às 8h.

No concurso, estudantes de Administração, Engenharia Civil, Informática e Jornalismo vão concorrer às vagas em Porto Velho. Acadêmicos de Direito inscritos no concurso vão disputar vagas em Porto Velho, Ji-Paraná e Vilhena. O estágio é de quatro horas diárias e conta com bolsa de 850 reais e sete reais de auxílio-transporte por dia estagiado..

Os candidatos vão disputar as vagas de ampla concorrência, de cotas para pessoas com deficiência ou de cotas para pessoas integrantes de minorias étnico-raciais. Serão formados três tipos de cadastros de reserva, um para cada grupo de concorrência.

Somente os candidatos que tiveram inscrições confirmadas poderão fazer as provas. A lista das inscrições deferidas está disponível no endereço http://www.mpf.mp.br/ro/estagie-conosco/concurso-2017.