Concurso de fotografia vai pagar R$ 5 mil por melhor imagem, em Rondônia

Concurso é aberto tanto para profissionais quanto para fotógrafos amadores.

Participante pode inscrever até cinco fotos; prazo é até setembro.

Um concurso de fotografia, realizado pelo Governo de Rondônia e que já está com inscrições abertas, vai dar R$ 5 mil em prêmios para fotógrafos profissionais e amadores. O concurso, intitulado “Rondônia é Mais”, foi anunciadono início de junho e visa fomentar o turismo e incentivar a produção de imagens locais.

Os participantes, de qualquer faixa etária, deverão enviar as fotos em formato digital. As imagens devem registrar áreas no estado de Rondônia, dando destaque para atrativos como belezas naturais, pontos históricos e culturais; cenas urbanas e rurais (arquitetura, eventos, parques, casarios, logradouros); vidas animal, mineral e vegetal; gastronomia; eventos esportivos, culturais, religiosos e tradicionais; dentre outros.

As fotos devem ser enviadas exclusivamente por meio do e-mail: rondonia.foto@gmail.com, até o dia 15 de setembro de 2016. Segundo a organização, não serão aceitas fotos entregues pessoalmente ou pelos Correios.

Junto com a foto, o fotógrafo deve incluir número de telefone, RG, CPF e endereço completo. A inscrição só será validada se o participante atender todas as condições previstas no regulamento.

Os trabalhos deverão ser originais e exclusivos do autor. A inscrição é individual, sendo vetada a coautoria. Cada participante poderá inscrever até cinco fotos. A exposição das fotos vencedoras será realizada no dia 17 de novembro, das 09h às 13h30, no Prédio do Relógio em Porto Velho.

Fonte: Rede Amazônica