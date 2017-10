Concurso público do Iperon oferece 19 vagas para nível médio e superior; inscrições seguem até 5 de novembro

O concurso público do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Rondônia (Iperon) está com inscrições abertas e segue até dia 5 de novembro. O concurso oferece 19 vagas, sendo de nível superior para Analista em Previdência, administrador, analista de sistemas, assistente social, auditor, estatístico, matemático, psicólogo e médico perito, além de atuário, e na área técnica as vagas são para tecnologia da informação e em suporte e manutenção em informática.

O valor da inscrição é de R$ 80,00 para os cargos de Nível Superior; e R$ 60,00 para os cargos de Nível Médio. As provas serão realizadas dia 10 de dezembro.

O analista em Previdência Airton Mendes Veras, presidente da Comissão de acompanhamento, planejamento e organização do concurso público do Iperon, explicou que o concurso oferece vencimento básico inicial de R$ 4.475,71 para nível superior e R$ 2.517,35 para nível médio, sendo que nesses valores serão acrescidos os benefícios de auxilio transporte, alimentação e saúde.

“O vencimento básico de nível superior será acrescido ainda, de 15 a 25% para quem possui pós-graduação, mestrado e doutorado, e ainda, a progressão funcional que acontece a cada dois anos”, destacou Airton Veras.

Com relação ao quantitativo de vagas ofertadas, ele acrescentou que poderá ser ampliado dentro da validade do concurso que é de um ano a contar a partir da data do resultado final, dia 18 de maio de 2018, considerando o quadro reserva que será constituído por todos aqueles candidatos aprovados fora de número de vagas ofertados.

“No quadro de nível superior a deficiência é geral e o concurso veio para suprir uma necessidade emergencial. Lembrando que o último concurso do Iperon foi em 1993 e nesse período muitos servidores se aposentaram”, enfatizou.

Airton Veras falou também que as vagas do concurso ofertadas pelo Iperon estão dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal com gastos de pessoal e que o órgão contou com o apoio do governo do estado que incentivou a renovação do quadro de pessoal.

Todas as informações do concurso estão no Diário Oficial do Estado, no edital publicado dia 28 de setembro.

Autor / Fonte: Marilza Rocha/Secom