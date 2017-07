Concurso público vai contratar 80 servidores efetivos de níveis médio e superior para o governo de Rondônia

O governo de Rondônia anunciou nesta segunda-feira (31) a realização de um novo concurso público para contratação de 80 novos servidores efetivos, e outros para constituição de cadastro reserva do Estado, conforme disposição do edital 147, publicado também nesta data, que disciplina todo o certame.

Sob a responsabilidade da Fundação Getúlio Vargas (FGV), o certame objetiva a seleção de pessoal para provimento de 80 vagas de cargos efetivos, sendo seis vagas para o cargo de técnico em políticas públicas e gestão governamental (nível médio); quarenta vagas para o cargo de técnico em tecnologia da informação e comunicação (nível médio profissionalizante ou nível médio mais certificação de curso técnico profissionalizante em informática); seis vagas para o cargo de analista de planejamento e finanças (nível superior); dez vagas para o cargo de especialista em gestão pública e gestão governamental (nível superior), e dezoito vagas para o cargo de analista em tecnologia da informação e comunicação (nível superior).

O edital que disciplina todo o procedimento e que pode se acessado pelos interessados no Portal do Governo de Rondônia prevê que será respeitado o percentual mínimo de 10% a candidatos com deficiência, nos termos do disposto na Lei Estadual nº 515, de 4 de outubro de 1993, e no art. 8º, § 2º, da Lei Complementar nº 68, de 9 de dezembro de 1992, e suas alterações, que dispõe sobre a reserva de vagas para candidatos com deficiências.

Autorizado pelo governador Confúcio Moura que determinou a adoção de todas as providências legais para a realização de um concurso rápido e pleno de segurança jurídica, a contratação vai impulsionar o setor de tecnologia da informação (TI) do Governo, de modo a tornar a gestão pública cada vez mais dinâmica e transparente.

Segundo o governador, os investimentos do governo nesta área têm se mostrado importantes e fundamentais ao seu projeto de uma Governança Pública moderna e de resultado, que tem destacado a administração rondoniense em primeiro lugar entre todos os estados brasileiros, com Nota 10 na Transparência Brasil por dois anos consecutivos. O governador disse que este fato é motivo de orgulho para seu governo, e que justifica a continuação dos investimentos em melhoria e modernização dos sistemas de informação e comunicação, e também na formação de servidores, para que o Estado possa ter uma gestão de excelência, que é meta do governo e esperança da sociedade rondoniense.

Com salários que variam de R$ 3.191,90 e R$ 7.193,80, o concurso, que deve atrair muitos concorrentes, abre suas inscrições aos interessados na próxima segunda-feira (7) e vai até o dia 6 de setembro para todas as áreas, conforme o edital e seus anexos.

Fotos: Admilson Knightz

Autor / Fonte: Cleuber Rodrigues Pereira