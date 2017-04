Confira as 68 vagas de emprego no Sine de Ariquemes nesta segunda-feira

Há vagas auxiliar administrativo, garçom, marceneiro, operadora de caixa e outros. Candidatos devem se deslocar ao Sine com documentos pessoais e currículo.

O Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Ariquemes, município localizado na região do Vale do Jamari de Rondônia, está com oportunidades em aberto para 68 vagas de emprego nesta segunda-feira (10). São vagas para auxiliar administrativo, auxiliar de topógrafo, garçom, inspetor de manutenção elétrica, operadora de caixa e zeladora.