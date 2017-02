Confira: Caixa divulga calendário de saques do FGTS inativo de 2017

A Caixa Econômica Federal divulgou, na manhã desta terça-feira (14), o calendário de saques do FGTS inativo. Os pagamentos serão realizados entre março e julho. Beneficiários nascidos nos meses de janeiro e fevereiro poderão procurar as agências da Caixa de 10 de março a 9 de abril.

Quem nasceu em março, abril e maio vai sacar o dinheiro entre 10 de abril e 11 de maio. Trabalhadores nascidos nos meses de junho, julho e agosto vão receber entre os dias 12 de maio e 15 de junho; nascidos em setembro, outubro e novembro, de 16 de junho a 13 de julho; e nascidos em dezembro, de 14 a 31 de julho.

Agências da Caixa vão estender horário

Para reforçar os atendimentos aos trabalhadores com dúvidas, a Caixa vai abrir algumas agências (mais de 1.800) em alguns sábados, das 9h às 15h. Isso acontecerá em 18 de fevereiro, 11 de março, 13 de maio, 17 de junho e 15 de julho.

Além disso, as agências abrirão duas horas mais cedo desta quarta-feira (15) até sexta-feira (17), segundo o presidente da Caixa, Gilberto Occhi.

Outros canais de atendimento

A Caixa criou um site e um serviço telefônico para tratar apenas das contas inativas do FGTS.

O site www.caixa.gov.br/contasinativas deve começar a funcionar oficialmente nesta quarta-feira (15). O novo telefone é o 0800-726-2017.

Os beneficiários também podem acessar o aplicativo FGTS para saber se têm saldo em contas inativas.

Pagamentos das contas:

Para os clientes da CAIXA que têm conta poupança individual, o crédito será realizado automaticamente, conforme calendário. O valor estará disponível na conta no dia da abertura do calendário mensal. Essa medida deve beneficiar cerca de 10 milhões de trabalhadores. Os correntistas da CAIXA poderão optar em receber o crédito em sua conta corrente, pelo site do banco (www.caixa.gov.br/contasinativas), ou pelo Telesserviço (0800 726 2017).

A partir de 10 de março, as contas inativas com saldo até R$ 1,5 mil poderão ser sacadas no autoatendimento da CAIXA apenas com senha do Cartão do Cidadão (sem a necessidade do plástico). Já para valores entre R$ 1,5 mil e R$3 mil será necessário que o trabalhador possua o Cartão do Cidadão e senha para pagamentos no autoatendimento.

Outra opção para saque são os canais parceiros (Correspondentes CAIXA Aqui e Unidades Lotéricas), onde são permitidos saques de até R$ 3 mil, apresentando o documento de identificação do trabalhador, Cartão do Cidadão e a respectiva senha. Valores acima de R$ 3 mil serão sacados exclusivamente nas agências da CAIXA. Para valores superiores a R$ 10 mil será necessária a apresentação da carteira de trabalho ou documento que comprove a extinção do vínculo do trabalho.

Assessoria