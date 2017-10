Confirmada reabertura da Sede Social do SINDSEF a partir deste sábado e domingo

Estão prontos todos os detalhes para a reabertura da Sede Social do SINDSEF/RO (Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia), a partir deste sábado (07) e domingo (8), na Avenida Rio de Janeiro, bairro Lagoa, em Porto Velho.

Os serviços de segurança, salva-vidas, cantina e exame médico para uso da piscina estarão disponíveis no Clube para proporcionar um atendimento de qualidade a seus filiados e dependentes.

De acordo com o vice-presidente do SINDSEF/RO, Mário Jorge Sousa de Oliveira, a piscina estará à disposição dos filiados, dependentes e convidados, no entanto, para usufruir é preciso conhecer o regulamento do clube que está acessível no site e em folheto impresso na Sede Social da entidade.

Entrada

Somente será permitida a entrada de filiados e dependentes que apresentarem a carteira do SINDSEF/RO com foto. Vale ressaltar que são considerados dependentes conjugues e filhos com idade até 18 anos ou até 24 anos se estiver cursando ensino superior.

O filiado também tem direito a 05 (cinco) convites mensais, que podem ser retirados na Sede Administrativa do sindicato, a partir desta sexta-feira (6), até às 14 horas.

Exame médico

Para utilizar a piscina será obrigatória a apresentação de exame médico. O serviço será realizado na própria Sede Social, todos os sábados, no horário das 09 às 13 horas. O exame custará o valor de R$ 5,00 para filiados e dependentes (valido por 30 dias) e R$ 7,00 para convidados (valido por um fim de semana).