Confúcio teme final de gestão e faz ‘previsão’: em 2018 haverá vazamentos e denúncias contra seu governo

Porto Velho, RO – O governador Confúcio Moura (PMDB), em mais uma postagem realizada em seu blog particular, voltou a demonstrar preocupação com sua reta final de mandato. Da última vez, apresentou série de reclamações, apontando, inclusive, lamúrias contra o atual secretário de Saúde Williames Pimentel, do mesmo partido .

Desta feita, abordou especificamente os sentimentos experimentados por gestores em final de governo.

O trecho mais chamativo traz espécie de “previsão”. Aparentemente, Confúcio sente, desde já, que será traído no começo do ano que vem e que vazamentos e denúncias irão atentar contra seu último ano de administração.

“Quando chegar o mês de janeiro de 2018, inicia um movimento de vazamentos e denúncias, dados do governo e outras informações. Coisa que o camarada já devia ter resolvido, mas, para desmoralizar quem quer que seja, fica para o final. É o ódio acumulado. O complexo de vira-lata que fica para o final. A mesquinhez impatriótica que fica para o momento final”, finalizou.

