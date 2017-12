Controladoria Geral do Estado de Rondônia prorroga prazo das inscrições de concurso

A Controladoria Geral do Estado de Rondônia (CGE-RO) divulgou na última segunda-feira (25) a prorrogação do prazo das inscrições para o concurso público da pasta. Os interessados poderão se inscrever até o dia 24 de janeiro de 2018. De acordo com o edital, são oito vagas para o nível médio e quatro vagas para o nível superior. Os salários variam de R$ 2.584,07 a R$ 4.134,51. As vagas são para Porto Velho.

As inscrições abriram dia 6 de dezembro e encerrão no dia 24 de janeiro. Os interessados podem se increver pelo site da Funrio, organizadora do concurso, http://www.funrio.org.br/. A taxa é de R$ 70 para nível médio e R$ 90 para nível superior. O edital do concurso pode ser acessado no site da organizadora.

Para o nível médio, são oito vagas destinadas ao cargo de assistente de controle interno. Para o nível superior, são quatro vagas para auditor de controle interno, com formação nas áreas de Administração, Ciências Contábeis, Direito, Ciências Econômicas, Estatística, Engenharia, Sistema de Informação, Matemática e Pedagogia. Publicidade

Para as vagas de nível médio, os candidatos apenas farão a prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório. Para as vagas de nível superior serão duas fases, com prova objetiva e avaliação de títulos, todas com caráter eliminatório e classificatório. As provas objetivas serão realizadas nas cidades de Ariquemes, Cacoal, Guajará-Mirim, Ji-Paraná, Porto Velho, e Vilhena.

Controladoria Geral do Estado de Rondônia

Inscrições: de 6 de dezembro a 24 de janeiro

Vagas: 12

Salário: Nível Médio R$ R$ 2.584,07 e Nível Superior R$ 4.134,51

Taxa: Nível Médio R$ 70 e Nível Superior R$ 90

Prova: 4 de março

Autor / Fonte: G1/RO