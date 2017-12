Coordenador da bancada federal anuncia ida do ministro dos transportes a Rondônia

O deputado federal Nilton Capixaba (PTB-RO), Coordenador da Bancada Federal, participou de audiência com o ministro dos transportes, Maurício Quintela, ocasião em que recebeu a notícia de que o ministro irá a Porto Velho, na próxima segunda-feira, 11, para inaugurar o viaduto três e meio, às 9:30h e no Palácio do governo, às 11h, assinará o Termo de Compromisso que vai possibilitar o Estado licitar e iniciar as obras dos aeroportos regionais de Ji-paraná, Cacoal e Ariquemes.

Capixaba disse que a obra do aeroporto de Cacoal será ampliação do Terminal de passageiros e equipamentos. Em Ji-paraná será a construção de um terminal novo. Em Ariquemes, a ampliação da pista de pouso, totalizando cerca de R$ 30 milhões de reais que serão liberados para essas obras.

O parlamentar fez questão de lembrar que essas realizações proporcionadas pelo Ministério dos Transportes são frutos das ações de toda a bancada federal com seus 11 parlamentares.

“Todos os parlamentares tem ajudado e colocado recursos federais para essas obras que hoje representam uma realidade”, frisou.

Capixaba disse que a equipe técnica do Ministério dos Transportes já anunciou que no ano que vem, entrega o último viaduto para fechar com chave de ouro as promessas feitas pelo governo federal e por parlamentares de Rondônia.

Para a volta a Brasília, o ministro Quintela convidou toda a bancada federal a utilizar o mesmo voo para no trajeto Porto Velho a Brasília, discutir ainda os recursos que faltam para outras obras no Estado.

