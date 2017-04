Corpo de adolescente que estava desaparecido desde sexta é encontrado em usina

Trabalhadores da Usina Hidrelétrica de Santo Antônio, no rio Madeira, em Porto Velho, encontraram, na manhã desta terça-feira, o corpo do adolescente Felipe Zirondi, de 14 anos, que estava desaparecido desde a tarde de sexta-feira (21), quando se afogou após um acidente no barco em que estava numa pescaria.

Os trabalhadores comunicaram o achado à equipe de Busca e Salvamento do Corpo de Bombeiros, que, desde a sexta-feira, procurava pelo corpo do menino.

Felipe sumiu nas águas do Madeira na região de Jacy Paraná, um distrito do município de Porto Velho. O barco afundou com mais quatro pessoas.

De acordo com relatos aos bombeiros, as vítimas resgatadas contaram que estavam pescando e o motor começou a falhar. Na tentativa de tentar fazê-lo funcionar, houve um desequilíbrio dos ocupantes e a embarcação virou.

Uma das vítimas foi resgatada próximo da Usina Hidrelétrica Santo Antônio, apoiado em uma das bóias do sistema interceptor de troncos. Ele relatou que ao conseguir se apoiar em uma das toras no rio, tentou pegar o adolescente, mas não conseguiu e o jovem afundou no rio.

Os outros três integrantes do grupo conseguiram nadar até a margem e fizeram contato com suas famílias.

O empresário Humberto Rover, que já foi vereador em Vilhena e concorreu a prefeito da cidade em 1992, sobreviveu por milagre a um acidente no rio Madeira, em Porto Velho, semana passada . Rover estava pescando junto com outras quatro pessoas (o também vilhenense Beto da Trator Dico, o filho e o genro dele, mais um garoto de 14 anos, identificado como Felipinho), quando o barco no qual estava o grupo bateu numa árvore.

O choque da embarcação contra a madeira jogou todos os pescadores na água. Humberto e Felipinho se agarraram em troncos que estavam boiando e passaram mais de 17 horas à deriva. Quando os dois já estavam próximos à usina de Santo Antônio, Rover conseguiu subir numa galhada na entrada da represa. No momento em que iria ajudar o adolescente, Felipinho perdeu as forças e afundou.

Por telefone, um parente do vilhenense disse que ele está fora de perigo, mas traumatizado, por ter assistido ao sumiço do garoto nas águas do Madeira.

