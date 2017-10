Corpo de suspeito de matar ex-amante e queimar duas crianças é encontrado sem um olho e parte dos órgãos genitais

Foi localizado na manhã desta terça-feira, na zona rural de Rolim de Moura, o corpo do servidor público Idair dos Reis Maria, o Mano Reis, principal suspeito de ter matado asfixiada a ex-amante, Selma Alves, de 27 anos, e de torturar as duas filhas dela, inclusive queimando-as. As crianças foram encontradas com vida numa represa. Já a mãe foi asfixiada até a morte com um lençol. Seu corpo foi localizado nas proximidades da casa onde morava com as filhas.O corpo de Mano Reis, localizado a 700 metros da represa onde ele teria abandonado as crianças, uma de 5, outra de 7 anos, foi encontrado em adiantado estado de decomposição. O cadáver estava sem um olho e sem uma parte dos órgãos genitais. Ao seu lado, a polícia achou um revólver.

Foto: Rondônia In Foco | Folha Nobre

Publicidade

Os investigadores do caso acreditam que Mano reis se suicidou. Animais teriam devorado seu olho e sua genitália.

Texto: Tudorondonia