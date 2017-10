Matéria veiculada ao Site da Uol, colocou Vilhena no cenário como uma das cidades que também foi saqueada pelos políticos sem escrúpulos, ou seja, corruptos.

De acordo com o Site – a cidade com quase 100 mil habitantes, conviveu por 20 meses com a presença da Polícia Federal (PF), em casas e escritórios de políticos. Além disso, teve a prisão do prefeito, vice-prefeito e 10 vereadores. Clique aqui e leia a matéria na integra:

UOL e Extraderondonia