Criança pega espingarda do pai e mata irmã de 6 anos

Machadinho do Oeste, Rondônia – No final da tarde desta terça-feira (21) , a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de homicídio em uma residência localizada na linha MA 28, a 04 Km depois da balsa do Rio Machado, no município de Machadinho Doeste. Quando os policiais chegaram no local se depararam com uma criança de 6 anos estirada ao solo com um tiro de espingarda no tórax. Ela já estava sem vida.

O pai da criança informou aos policiais que estava trabalhando e ouviu um disparo vindo de sua casa; quando chegou já se deparou com a criança atingida e o irmão de 10 anos chorando com uma espingarda nas mãos.

O pai perguntou o que havia acontecido e o filho disse que subiu no guarda roupas e pegou a arma para ver e estava exibindo para a menina quando, em dado momento, houve o disparo , atingindo a queima roupa a vítima , que morreu na hora.

A polícia acionou a perícia da cidade de Jaru para fazer os procedimentos legais e o corpo foi removido por uma funerária de plantão. O pai da criança foi conduzido para delegacia juntamente com a arma, sendo uma espingarda calibre 36 com um cartucho deflagrado.

PC