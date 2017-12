Crianças de 1 e 2 anos são deixadas sozinhas em casa e pais são presos em Jaci-Paraná

Polícia encontrou as crianças sozinhas em casa após denúncia anônima. Menores foram deixadas com a avó materna, após a mulher assinar um termo expedido pelo Conselho Tutelar.

Um homem de 27 anos e uma mulher de 21 foram presos por abandono de incapaz na noite do último domingo (10), no distrito de Jaci-Paraná, distante 110 quilômetros de Porto Velho. Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar (PM) encontrou os filhos do casal, uma criança de um ano e outra de dois, sozinhos em casa.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma denúncia anônima informou à PM que duas crianças estavam em casa sozinhas. Os militares foram até o local e perguntaram aos vizinhos se tinham visto alguma criança, mas ele não souberam informar. A PM olhou pela janela da residência, onde estariam as crianças, e as encontrou no local. As duas foram retiradas do imóvel pela janela.

Ainda segundo o registro policial, uma das crianças tem um ano e a outra dois anos e uma delas estava suja de urina. O Conselho Tutelar foi acionado pelos militares para prestar apoio na ocorrência. Os menores foram levados para o quartel da PM até a chegada da conselheira e dos parentes das crianças.

Após buscas, os militares encontraram os pais das crianças próximo à residência. Na ocasião, eles estavam com um bebê recém-nascido. O casal recebeu voz de prisão e foi levado para a Central de Flagrantes de Porto Velho. As crianças foram deixadas com a avó materna, após a mulher assinar um termo expedido pelo Conselho Tutelar.