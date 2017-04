Criminosos espancam homem com barra de ferro para roubar bicicleta e celular na capital

Um homem de 54 anos foi violentamente espancado por dois criminosos durante uma tentativa de roubo na Rua da Beira, Bairro Lago, Zona Leste de Porto Velho. Os bandidos usaram uma barra de ferro para lesionar a vítima em várias partes do corpo, principalmente na região da cabeça.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a vítima contou que transitava com sua bicicleta pela marginal da BR-364, bairro ao centros, mas foi abordada por dois homens que saíram de dentro de um matagal e com uma barra de ferro nas mãos a derrubaram da bicicleta e iniciando as agressões. Após o fim da tortura, a dupla roubou a bicicleta, carteira com todos os documentos e um aparelho celular e fugiu tomando destino ignorado.Almir recebeu atendimento de uma equipe do Corpo de Bombeiros ainda no local e posteriormente foi encaminhado para o Pronto-Socorro e Hospital João Paulo II, com muitas dores pelo corpo.

Conforme informações dos policiais, a Rua da Beira nos últimos dias tem sido palco de vários crimes de roubo, sendo que, a maioria, as vítimas são lesionadas por faca, barras de ferro ou madeira e os criminosos quase sempre conseguem escapar da polícia.