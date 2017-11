CUT quer determinar aos sindicatos, recolhimento de dinheiro

Enquanto o governo federal aumenta impostos, o trabalhador perde direitos e tem o salário reduzido, A CUT quer arrecadar recursos sem qualquer explicação que convença a categoria de servidores federais e da iniciativa privada.

A Central Única de Trabalhadores está determinando aos sindicatos que recolham o valor de 1 (um) dia de serviço e repasse 70% a entidade . Sindicalistas consideraram um absurdo esse tipo de atitude e conclamam toda a categoria a dizer NÃO para a Central.

“Não podemos admitir esse tipo de coisa, ainda mais com uma entidade que nada fez ou faz por nós, tanto é verdade, que estamos com os aumentos congelados e com nossos direitos ameaçados e temos que ir à luta sem a participação deles”, disse um deles .

Veja:

Carlos Terceiro