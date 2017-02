Decisão revela possível enredo do assassinato brutal do ex-prefeito Neuri Carlos Persch

Porto Velho, RO – O dia 04 de janeiro deste ano ficou marcado pelo assassinato brutal, com indícios de execução encomendada, do ex-prefeito de Ministro Andreazza Nauri Carlos Persch (PTB).

Diversos acusados já foram presos e, por sua vez, buscam o direito de obter liberdade através da Justiça.

Em decisão proferida pelo desembargador Daniel Ribeiro Lagos, da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça (TJ/RO), o possível enredo da trama do crime bárbaro foi revelado. À ocasião, o Poder Judiciário negou liminar em habeas corpus mantendo todos os suspeitos aprisionados. Ao fim da matéria, Rondônia Dinâmica publica a íntegra da decisão.

O enredo da tragédia, segundo as investigações

Os autos que envolvem os pedidos revelam que Persch, no dia de sua execução, se encontrava reunido com familiares em frente à residência dos seus pais, momento em que foi surpreendido por dois indivíduos encapuzados em uma motocicleta. Os criminosos então dispararam vários tiros pelas costas, levando à morte imediata do ex-gestor . Logo em seguida, fugiram.

Consta ainda que, após o intento criminoso, a polícia recebeu uma denúncia anônima informando que os autores do delito seriam Fábio José Silveira e um indivíduo conhecido por “Polaco”, a mando de Lizeu Souza Brites e Laércio Nunes Brites.

Em diligência ao local, a polícia foi informada pelo advogado da vítima fatal que, dias antes dos fatos, Neuri Carlos teria declarado que, após apoiar a oposição na escolha do presidente da Câmara de Vereadores de Ministro Andreazza, passou a ser ameaçada de morte por Laércio Nunes Brites e Diego Brites, família influente na política naquele local.

Também é relatado que, no dia 13 de julho de 2015, Ângela Maria Avancini Persch, esposa do ex-prefeito, teria registado ocorrência policial declarando que a vítima estava sendo ameaçada de morte por Hélio Oliveira de Souza e Laerte, filho de Laércio.

Investigações apontam, em tese, Laércio como a pessoa que angariou fundos para o pagamento dos pistoleiros e teria passado o dinheiro para Diego que, por sua vez, seria responsável pelo pagamento da empreitada criminosa. Resumidamente, Fábio Silveira é apontado como executor do delito e o teria cometido com auxílio de Doriete ou Walter.

Silveira e Walter estão sendo investigados em outro inquérito de homicídio.

“…não vislumbro manifesta ilegalidade a ensejar a imediata concessão da liminar, tendo em vista que encontram-se presentes a materialidade e indícios de autoria a embasar o decreto, notadamente por se tratar de delito grave e complexo”, considerou o desembargador ao negar o pedido.

Confira abaixo a íntegra da decisão







Autor / Fonte: Rondoniadinamica