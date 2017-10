Lindomar Garçon destina emenda de 500 mil reais e tratores para comunidades indígenas

Em audiência com o Presidente da Fundação Nacional do Índio (FUNAI), General Franklimberg Ribeiro de Freitas e o Assessor Parlamentar, Arildo Xavier, o Deputado Federal Lindomar Garçon (PRB-RO) entregou emenda no valor de R$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais) para apoiar as ações das comunidades indígenas do estado de Rondônia.

A emenda destinada é impositiva (Nº 24200004), e visa garantir mais qualidade de vida à população indígena. Lindomar Garçon garantiu que vai entregar alguns tratores agrícolas para as comunidades em diversas localidades do estado. “Vamos tentar diminuir o sofrimento da população indígena. Podem contar comigo! Estou com as portas abertas para atender nossas etnias,” finalizou Lindomar Garçon. Publicidade Assessoria