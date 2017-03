Deputado Federal Lindomar Garçon lamenta morte do prefeito Chico Pernambuco

A morte do atual prefeito de Candeias do Jamari, Francisco Vicente de Souza, popular Chico Pernambuco, aos 66 anos de idade, assassinado brutalmente na noite deste sábado, 18 de março de 2017, provocou consternação na cidade de Candeias do Jamari. O deputado federal Lindomar Garçon (PRB-RO) lamenta o acontecido e disse que o município está de luto, pois o prefeito estava a menos de três meses a frente da administração pública e já desempenhava suas atividades com sobriedade, tendo inclusivo, participado de uma reunião recentemente, em busca de melhorias na segurança pública do município. “Ele foi uma pessoa admirada e reconhecida por todos que o conheceram e tiveram a felicidade de desfrutar do seu convívio”, afirmou o deputado republicano, que vinha definindo com o executivo, o destino de emendas parlamentares para melhorias do município.

Natural de Araripe-CE, Chico Pernambuco foi o primeiro prefeito eleito no município, sendo empossado após a instalação do município, no dia 31 de dezembro de 1992, período em que Lindomar Garçon foi eleito vereador. Lindomar Garçon foi eleito prefeito por dois mandatos consecutivos, de 1996 a 31 de dezembro de 2004, sendo o Chico Pernambuco sido eleito para o cargo de 2004 a 2008. Ficou fora por mais oito anos, período em que o município foi administrado pelos prefeitos Dinho Sousa, Francisco Sobreira e Júnior Silva. Chico Pernambuco foi eleito e ia exercer seu terceiro mandato, de 2017 a 2020, tendo como vice-prefeito o empresário Luís Ikenohichi. “O que se espera é que o caso seja devidamente esclarecido e que Deus conforte o coração dos familiares, amigos e funcionários”, finaliza.