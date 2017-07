Deputado Federal Lindomar Garçon recorre a Ministros para garantir a construção do viaduto da Campos Sales

O Deputado Federal Lindomar Garçon (PRB-RO), que é membro titular da Comissão de Finanças e Tributação na Câmara dos Deputados em Brasília, esteve reunido com o Ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Maurício Quintella e o Ministro da Secretaria de Governo da Presidência da República, Antônio Imbassahy, para cobrar a imediata liberação dos recursos para o início das obras do viaduto da Avenida Campo Sales em Porto Velho-RO.

Lindomar Garçon explicou que, segundo o Diretor do DNIT-RO, Sérgio Mamanny, não há orçamento para o ano 2017, pois é necessário aproximadamente R$ 9 milhões de reais para iniciar a obra. Por sua vez, o Ministro dos Transportes garantiu a liberação destes recursos para que a construção do viaduto se inicie ainda este ano.

“Esta obra é mais do que necessária, milhares de famílias da Zona Sul sofrem com a falta de fluidez do trânsito, além dos inúmeros acidentes registrados naquela área. Estamos trabalhando para conseguir esse limite”, finalizou o Parlamentar.