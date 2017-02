Desfile da Banda é sábado que vem

É no próximo sábado, 25 de fevereiro, o desfile do maior bloco de Carnaval de rua da região Norte de Porto Velho A Banda do Vai Quem Quer terá concentração a partir das 15h na Praça das Três Caixas D’Água, com saída ás 16hs quando desfila pelas principais ruas do centro de Porto Velho. A presidente da Banda explica que está tudo devidamente pronto pra saída da BVQQ. “Tudo organizado com segurança da Banda, também com a segurança da Polícia Militar. Estamos com todas as taxas de licenciamento da Banda pagas e em dias”, destacou Siça Andrade.

Camisas com poucas unidades

Este ano a organização da BVQQ disponibilizou apenas três mil camisas, que dão acesso ao cordão de isolamento. Restam pouquíssimas unidades. “Eu sempre digo que são os foliões que compram essa camisa, que colocam a banda na rua, pois é com a venda delas que pagamos os custos para o desfile”, ressaltou a presidente Siça.

Os interessados em adquirir as camisas, as poucas que restas ainda podem ser encontradas, ao preço de R$40, (unidade), nos seguintes pontos de venda: sede da Banda do Vai Quem Quer, (rua Joaquim Nabuco, ao lado da Eletroseixas), lojas Capri Bijuterias e Lojas Real, (Av. Sete de Setembro). Mais informações podem ser adquiridas pelo telefone (69) 9242-7373.