Detran do Estado de Rondônia começa a emitir novo modelo da CNH amanhã

Novo modelo da CNH oferece mais segurança contra fraudes.

Com o novo modelo em papel da Casa da Moeda, a partir do dia 3 de janeiro o Departamento Estadual de Trânsito (Detran) iniciará a renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em Rondônia, onde há 709,1 mil condutores de veículos distribuídos em diversas categorias e uma frota de 896,1 mil veículos.

Atualmente, o Detran-RO emite 15 mil CNHs por mês, conforme revelou o diretor técnico de Habilitação do Trânsito, Acássio Figueira.

O documento ganhou um código numérico de validação composto pelos dados individuais de cada CNH. Esse código permite aos agentes de trânsito validar a habilitação por meio de um aplicativo que deve ser disponibilizado pelo Denatran.

“O novo visual é composto por mais itens de segurança, e nós nos adequamos aos novos procedimentos”, comentou o diretor.

Figueira lembrou que o diretor-geral do Detran, José de Albuquerque Cavalcante, organizou a entrega da nova CNH de maneira a “cumprir o principal requisito do Contran, o da garantia de maior segurança ao motorista”.

O Detran-RO cumprirá a Resolução nº 598/2016 do Conselho Nacional do Trânsito (Contran), que lançou o novo documento com maior número de itens de segurança com vistas a evitar fraude. “Nessa CNH constam também o CPF e o RG da pessoa, o que lhe facilita compras e transações bancárias”, lembrou Figueira.

Segundo o diretor, as mudanças serão válidas para os documentos expedidos a partir de 2017, mas os condutores que tiveram carteira com validade para mais cinco anos só irão substituir o modelo antigo no final daquele prazo.

Quem tem carteira dentro da validade não precisará trocá-la pela nova antecipadamente. Os procedimentos para obter ou renovar a habilitação também permanecem os mesmos.

Diretor técnico Acássio Figueira explica nova carteira

“Estamos aptos a atender a todos, sem custo adicional”, acrescentou o diretor.

COMO É

► Em modelo único, a CNH tem papel com marca d’água, tintas de variação ótica e fluorescente e imagens secretas. Os itens de controle de segurança incluem mais elementos em relevo e em microimpressão. O fundo do documento também ficou mais amarelado.

► A tarja azulada que fica no topo do documento agora é preta e traz o mapa do estado responsável pela emissão do lado direito. No lado esquerdo, sob o Brasão da República, aparece a imagem do mapa do Brasil.

► Ela tem ainda duas sequências de números de identificação nacional – Registro Nacional e número do Espelho da CNH – e uma de identificação estadual – número do formulário do Registro Nacional de Condutores Habilitados (Renach).

Foto: Admilson Knightz