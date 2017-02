Devassa do Exército no Urso Branco encontra 19 celulares, 64 tabletes de drogas e 600 armas artesanais

Desencadeada nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira, a Operação de Garantia da Lei e da Ordem, realizada pela 17ª Brigada de Infantaria de Selva (BIS) do Exército em Rondônia, conseguiu apreender 19 celulares, 64 tabletes de drogas e cerca de 600 objetos perfuro cortantes (armas artesanais) no Presídio Urso Branco.

O resumo da operação foi apresentado no final do dia em coletiva à imprensa. Participaram da ação, a pedido do governador Confúcio Moura, 273 militares do Exército e outros 187 das forças de segurança do Estado. Foram empregadas 60 viaturas, 17 detectores de minas, 3 detectores de equipamentos eletrônicos e 9 cães farejadores.

Além do Exército, também apoiaram a ação a Força Aérea Brasileira (FAB), o Ministério Público Militar (MPM), Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Casa Militar do Governo e Secretaria de Justiça (Sejus).