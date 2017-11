Dia 1º de dezembro sai a segunda parcela dos servidores federais

A segunda parcela do décimo terceiro salário será depositada no primeiro dia útil de dezembro para 1.272.226 servidores da União, ou seja, no dia 1º. A informação foi confirmada ontem à Coluna pelo Ministério do Planejamento. A pasta divulgou que o crédito da segunda parte será feito na folha de novembro, como é de praxe. No entanto, o montante a ser pago ainda não foi consolidado, já que a folha de pagamento deste mês só será fechada após o feriado do próximo dia 15.

Receberão o abono natalino, segundo o Planejamento, 634.904 servidores ativos do Executivo Federal, 396.903 aposentados, e 240.419 pensionistas da União. A primeira parcela de 50% do salário foi paga em julho. Vale lembrar que nesta segunda parcela incidem descontos da Previdência e do Imposto de Renda (IR) na fonte.

Já a Prefeitura do Rio ainda não definiu a data exata que o 13º vai entrar na conta do funcionalismo municipal. Mas reafirmou que o pagamento será “de acordo com a legislação trabalhista”, ou seja, a primeira parcela será paga até o dia 30 de novembro e a segunda parte até 20 de dezembro.

Enquanto isso, 227 mil servidores estaduais que ainda não receberam nem o 13º de 2016, devem ter o dinheiro depositado em suas contas a qualquer momento, junto com os salários atrasados de setembro, assim como os de outubro, que devem sair até o dia 16 deste mês. Tudo dependerá da liberação do empréstimo de R$2,9 bilhões que o estado terá após o leilão que definiu o banco que fará operação financeira.

