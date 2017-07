Dirigentes da Força Sindical em Rondônia ingressam no PC do B

Encontro ocorrerá em Porto Velho às 15 horas desta quinta (27), o candidato ao senado e governo pelo partido participarão junto aos diretores e dirigentes.

O PC do B que está em plena campanha de filiaçao no estado, hoje recebe a adesão de vários dirigentes da força sindical , onde será realizado um ato para receber esses novos filiados na sede da Central Sindical, que fica localizada na rua José de Alencar, bairro Pedrinhas, às 15 horas, nesta quinta-feira (27). Vai estar presente os membros da direção estadual do PC do B, o pré candidato ao senado, Professor Francisco Pantera e o canditado ao governo, Jackson Chediak.

A Força Sindical hoje, tem no estado mais de 20 sindicatos filiados e é presidida pelo sindicalista Wellington Sousa, que também é presidente da Federação Estadual dos Servidores Públicos Municipais.

Confirmaram presença para o ato de filiação do partido o Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais da Zona da Mata, Jaru, Machadinho do Oeste, Theobroma e Alvorada do Oeste.

Para o PC do B é extremamente importante receber esses sindicalistas da força sindical, pois juntamente com a CTB deverão contribuir pra reforçar ainda mais o sindicalismo classista e para o crescimento do PC do B no estado de Rondônia.

Autor / Fonte: ascom