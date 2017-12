Divulgado o resultado final do Processo Seletivo do IFRO

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO) divulgou nesta sexta-feira, 22 de dezembro, o resultado final do Processo Seletivo Unificado 2018/1 (PSU). Os candidatos aprovados deverão realizar a matrícula de 8 a 11 de janeiro de 2018. A previsão de início das aulas é para a primeira semana do mês de fevereiro de 2018.

As vagas não preenchidas em primeira chamada seguirão o cronograma de reuniões para manifestação de interesse nas vagas remanescentes a partir de 19 de janeiro em dias e horários pré-determinados para cada curso e/ou modalidade de ensino (Integrado ao Ensino Médio, Subsequente e Graduação), nos campi Ariquemes, Cacoal, Colorado do Oeste, Jaru, Ji-Paraná, Guajará-Mirim, Porto Velho Calama, Porto Velho Zona Norte e Vilhena.

A lista dos candidatos convocados para a reunião será divulgada no dia 16 de janeiro, após as 18h (horário oficial de Rondônia). Já o calendário das reuniões está publicado no Anexo II de cada Edital. O Processo Seletivo Unificado deste ano ofertou mais de 2,4 mil vagas em 30 diferentes cursos.

Publicidade

Confira no Portal de Seleção do IFRO os documentos necessários para a realização da matrícula:http://selecao.ifro.edu.br/index.php/unificado

Veja o resultado final e 1ª Chamada nos seguintes links:

Graduação

Subsequente

Integrado

Autor / Fonte: ASCOM/IFRO