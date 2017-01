Dupla armada é presa pela COE após roubar R$ 10 mil de boliviana em churrascaria da capital

Uma dupla de assaltantes foi presa na tarde desta quinta-feira (26), após roubarem R$ 10 mil de uma mulher, em uma churrascaria localizada na Rua México, próximo à Avenida Amazonas, Zona Leste da capital.

A vítima, comerciante no município de Guajará Miriam, costuma comprar ferro e pedra brita em Porto Velho para revender na cidade de origem. Com o dinheiro na bolsa, a mulher parou, juntamente com o esposo e o taxista com quem viajou até a capital, para almoçar na churrascaria, antes de ir fazer a compra do material.

Nesse momento, Cristóvão A.A., 19 anos, e Udisson O.S., 30 anos, armados com uma pistola e um revolver de calibre 38, entraram no restaurante e anunciaram o roubo, já a procura da bolsa amarela que a mulher utilizava para guardar o dinheiro. Os dois afirmaram que tiveram informação de que um casal de bolivianos estaria com grande quantia em dinheiro naquele local.

Uma guarnição da Companhia de Operações Especiais (COE), que fazia patrulhamento pela área, percebeu o roubo em andamento e desembarcou da viatura, sendo recebida com três tiros por Cristóvão.

A polícia revidou com quatro disparos, e na fuga, Udisson caiu na calçada, sendo detido pelos policiais, com apoio de outra guarnição da Polícia Militar que ouviu sobre o andamento do crime via rádio do Centro Integrado de Operações Policiais (Ciop).

Em uma Honda preta de placa NDQ-3300, Cristóvão fugiu com as armas e conseguiu se esconder em um salão de beleza à Rua Raimundo Cantuária, e logo foi descoberto pela polícia. O dinheiro não foi encontrado. Os dois foram encaminhados à Central de Flagrantes da capital.