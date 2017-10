EDUCAÇÃO INFANTIL – Prefeito consegue reaver recursos que estavam praticamente perdidos

Dr Hildon contou com o apoio da deputada federal Marinha Raupp para agendar reunião com ministro da Educação

O prefeito de Porto Velho, dr Hildon Chaves, obteve uma importante vitória em Brasília na semana passada, ao conseguir a liberação de parte significativa de recursos que estavam bloqueados no Ministério da Educação desde 2012. No total eram cerca de R$ 36 milhões que seriam investidos na construção de creches, quadras esportivas e reparos em escolas, mas em função de pendências da Prefeitura, tais valores estavam bloqueados.

Na visita que o prefeito fez ao ministro da Educação, Mendonça Filho, com o apoio da deputada federal, Marinha Raupp, que agendou o encontro e ajudou na argumentação pela liberação dos recursos, o prefeito que estava acompanhado também do secretário municipal da Educação Marcos Aurélio Marques, conseguiu a liberação de R$ 21 milhões do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

Além dos R$ 21 milhões, o ministro prometeu liberar mais R$ 4 milhões para a Secretaria Municipal da Educação, para investimento em reformas e outras obras. Com esse montante serão construídas quatro quadras poliesportivas, cinco creches e ainda será concluído o infantário (para bebês), no bairro Alphavile.

As quadras poliesportivas serão construídas nas escolas municipais de ensino fundamental João Afro Vieira, Flor do Piquiá, São Miguel e Rio Guaporé. Já o planejamento para as creches ainda vai ser feito, mas o prefeito já anunciou que pretende escolher terrenos amplos nos quais se possam construir blocos de salas para a educação infantil, de forma que as crianças das creches possam prosseguir os estudos nos anos iniciais no mesmo local próximo de suas casas.

Dr Hildon e a deputada Marinha convidaram o ministro a vir a Porto Velho ainda em outubro para anunciar a liberação destes recursos. Marcos Aurélio informou que está trabalhando há três meses para que o município não tenha nenhuma pendência na hora de receber os recursos.

“Esses recursos estavam perdidos. Graças ao trabalho da deputada Marinha e do seu comprometimento, estamos liberando recursos importantes para melhoria da nossa infraestrutura. Se não fosse a experiência da deputada e o apoio de sua equipe para viabilizar as agendas no FNDE e no MEC não teríamos conseguido. É uma conquista de toda a população portovelhense”, comemorou o prefeito.

“Estamos renovando o nosso compromisso, com a deputada Marinha e com o prefeito Hildon, compromisso do Ministério da Educação, no investimento priorizando creches e quadras para Porto Velho”, anunciou Mendonça Filho, ao confirmar que virá à Capital nos próximos dias autorizar a construção das unidades.

Fonte: Comdecom.