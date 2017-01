Eleições Sindsef – Chapa 1 intensifica campanha junto aos servidores federais

As ações conquistadas pela atual gestão e as propostas da Chapa 1 – Sindicato é Pra Lutar, que concorre as eleições do Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia – Sindsef para o triênio 2017/2020, estão sendo divulgadas aos filiados da entidade. Nesta semana, o candidato a presidente Abson Praxedes, juntamente com candidato a vice-presidente, professor Mário Jorge de Oliveira, e os demais componentes da chapa intensificam a campanha com diversas reuniões nos órgãos federais.

Durante o atual mandato, a Direção Executiva composta, em sua maioria, pelos membros da Chapa 1, alcançaram muitas vitórias em prol dos servidores. Entre elas, destacam-se o descongelamento dos Planos Econômicos Verão, Bresser e Collor; os pagamentos do Plano Bresser e da Gratificação de Docência (GEAD) aos servidores do Ex-Território; o pagamento de correção monetária aos servidores da Funasa; pagamento de precatório dos 28,86%; pagamento da Gratificação de Desempenho Pessoal do Plano Geral do Poder Executivo (GDPGDE), entre outras. Além do reajuste dos 15% em 2012 e 10% em 2015 para toda categoria.

Vale ressaltar que os componentes da Chapa 1 estão qualificados para dar continuidade as lutas sindicais. Principalmente, diante do atual cenário de retirada de direitos que Governo Federal pretende aprovar no Congresso com Pacote de Maldades, que incluem a retirada a Reforma da Previdência, a flexibilização das leis trabalhistas (CLT), Projetos de Leis e Propostas de Emendas à Constituição.

Sindicalistas com histórias de lutas e participação em muitos atos de paralisação e enfrentamento, os componentes da Chapa 1 apresentam experiência para enfrentar as ameaças vindouras aos direitos dos servidores. Por isso, pedimos o voto e o apoio dos servidores federais para darmos continuidade a este trabalho.

Confira as propostas da Chapa 1- Sindicato é Pra Lutar

1. Continuar defendendo intransigentemente os direitos dos filiados;

2. Intensificar o processo de participação e formação do movimento sindical dos delegados de Base dos órgãos e dos municípios sem Coordenações Municipais,

3. Aprimorar apoio com alojamento em Porto Velho e nos municípios estratégicos das Coordenações Municipais, em especial aquelas que são polos na área de saúde.

4. Instituir sistema de avaliação dos atendimentos aos filiados;

5. Aprimorar a acessibilidade e atualização de informações jurídicas e sindicais nos meios de comunicação do SINDSEF (site e Facebook) e nos veículos de imprensa em geral;

6. Promover convênios com associações de lazer e entretenimento para aos filiados de Coordenações Municipais e otimizar a utilização da Sede Social e Campestre em Porto Velho;

7. Aprimorar a qualificação permanente dos funcionários da entidade;

8. Realizar periodicamente encontros setoriais com todas as categorias.

9. Promover educação e orientação financeira aos filiados, objetivando evitar transtornos diversos no dia a dia e dependência de empréstimos consignados;

10. Promover orientação e planejamento previdenciário aos filiados objetivando qualidade de vida.

11. Ampliar os prédios das Coordenações Municipais de Vilhena e Ariquemes;

12. Construção de sede em Nova Mamoré e de novas sedes nos municípios de Cacoal e Jaru;

13. Desenvolver projetos educacionais, culturais e esportivos para filiados e seus dependentes em todo estado;

14. Regulamentar a filiação dos sócios contribuintes, conforme previsão estatutária;

15. Promover a filiação e defesa dos servidores transpostos do Estado para a União.

