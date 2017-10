Eletrobras vai beneficiar cerca de 10 mil famílias com o Luz para Todos em Rondônia, informa o senador Raupp

O senador Valdir Raupp informou que estado de Rondônia será beneficiado com a sexta etapa do Programa Luz para Todos o que significa cerca de 10 mil novas ligações na zona rural de vários municípios. O senador recebeu esta notícia durante audiência pública da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, presidida pelo senador Ivo Cassol para debater a expansão do Programa Luz Para Todos, no estado.

Nesta audiência, participaram o presidente da Eletrobras/Rondônia Luiz Marcelo, o diretor de Gestão para os estados de RO/AC, Efrain CruZ E O Diretor Financeiro, Axsley Queiroz. O presidente da Eletrobras, Luiz Marcelo anunciou que a licitação para os serviços do Luz Para Todos será lançada nos próximos dias e a previsão é de que em 2018, sejam beneficiadas 4 mil e 837 famílias e em 2019, outras 4 mil e 839 ligações serão executadas, totalizando 9 mil 676 famílias beneficiadas com a energia elétrica.

Os senadores Valdir Raupp e Ivo Cassol parabenizaram a Eletrobras/RO pela conclusão dos estudos que antecipou em 6 meses a licitação para levar a energia elétrica ao campo beneficiando todo o setor produtivo do estado.

Na audiência pública, o senador Raupp destacou o trabalho que ele a deputada federal Marinha Raupp realizaram para que o Luz para Todos seja universalizado no estado. Continuaremos na luta para dotar Rondônia de toda infraestrutura na área de energia tanto no campo como na cidade, disse o senador Raupp, na audiência da Comissão de Agricultura.

O senador Ivo Cassol também destacou a ação do senador Raupp, da deputada Marinha Raupp e do deputado Luiz Claudio para expandir o Programa Luz para Todos, no estado.

