Em encontro com Embaixador do Azerbaijão, Cassol destaca qualidade da carne de Rondônia

O presidente da Comissão de Agricultura do Senado, Ivo Cassol (PP-RO) recebeu nesta terça-feira (27), a visita do Embaixador do Azerbaijão, Elkhan Polukhov. No encontro, foram discutidas as relações comerciais entre o Brasil e o Azerbaijão, assim como formas de estreitar os laços comerciais e de amizade entre os dois países.

Durante a audiência, Elkhan Polukhov informou que apresentou suas credencias nesta semana ao presidente da República Michel Temer. O embaixador contou que o Azerbaijão tem uma população de 9 milhões e meio de habitantes e é um grande importador de carne bovina brasileira. Por ano, o país importa de USD 20 a 30 milhões de dólares do produto brasileiro. “ O que dificulta um pouco esse comércio é a distância entre os dois países, que exige o congelamento profundo da carne. O produto leva em média dois meses para chegar até nosso país”, explicou Polukhov.

Ivo Cassol destacou que Rondônia é um dos grandes produtores de carne no Brasil. O parlamentar lembrou que o estado conta com 13 milhões de cabeça de gado e produz carne de excelente qualidade. Cassol convidou os compradores de carne do Azerbaijão a conhecerem o estado. “ Ficaria muito feliz em receber esses produtores no nosso Estado de Rondônia e apresentar nossa carne que é uma das melhores do mundo”, afirmou o senador.

Ivo Cassol também pediu que o Embaixador levante todas as dificuldades que empresários do Azerbaijão enfrentam para exportar produtos para o Brasil. Uma das ideias apresentadas é que o Azerbaijão possa exportar fertilizantes para o Brasil. “Estou à disposição para construirmos uma ponte e vamos estudar todas as medidas necessárias para simplificar esse comércio bilateral entre os dois países”, disse Cassol.

Ao encerrar a visita o Embaixador Elkhan Polukhov convidou o senador Ivo Cassol a visitar o Azerbaijaõ no próximo ano, quando se comemora os 100 anos de independência do país. ​

assessoria