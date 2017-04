Em homenagem a Vandeci Rack, deputado propõe projeto para a agroindústria e pecuária.

O deputado Luizinho Goebel (PV) é autor do projeto de lei que denomina o nome Centro Tecnológico do Agronegócio Vandeci Rack, área de propriedade do governo de Rondônia, localizada na Rodovia BR 364, Km 333, zona Rural, Ji-Paraná.

Segundo o parlamentar, a propositura tem por finalidade, propiciar infraestrutura física e logística aos projetos e entidades ligadas ao agronegócio no Estado, contribuindo para o desenvolvimento de pesquisa agropecuária, através do fortalecimento das cadeias produtivas que compõe o agronegócio rondoniense.

O projeto contempla, inicialmente, ações nas áreas de fruticultura, caprinovinocultura, apicultura, bovinocultura, piscicultura, cafeicultura, cacau, hortifrutigranjeiros, pecuária de corte e leite, sistema agro florestal, agroindústria, agricultura e pecuária de modo geral.

Luizinho ressaltou que o projeto também tem o objetivo de homenagear o empresário Vandeci Rack. Natural de Nova Cantu (PR), no ano de 1977 se mudou para Rondônia em busca de melhorias de vida. Em 1994, Rack deu início à Máquina Londrina, em Ji-Paraná.

“Um projeto empreendedor no ramo da indústria de arroz, gerando empregos e tendo início a participação da economia do Estado”, frisou Luizinho.

Ao passar dos anos, informou o deputado, os irmãos Walter Rack e Pedro Rack Filho se tornaram sócios e assim nasceu a Rical, uma pequena indústria de arroz que ao longo do tempo, com trabalho e dedicação, se fortificou, inovando e aderindo as tecnologias disponíveis em armazenamento de grãos e industrialização, com o objetivo de aumentar a produção e melhorar a qualidade de seus produtos

Segundo o deputado, o fator determinante para o crescimento da empresa foi o pioneirismo em incentivo ao plantio da cultura de arroz na agricultura familiar do Estado, favorecendo a produção e consequentemente o fornecimento de matéria prima às indústrias, com produtos cultivados em Rondônia.

Logo a Rical se tornou a maior indústria de arroz do Norte do Brasil. Hoje é líder de mercado regional, empregando mais de 350 funcionários diretamente, tendo entre os produtos principais, Arroz Primavera, Arroz Soltinho, Arroz Guarani, Arroz Alvorada, entre outras marcas.

Os produtos, destacou Luizinho, são comercializados para todo o Estado de Rondônia, Acre, Amazonas, Goiás, São Paulo, Paraná e outros países.

A homenagem é em memória ao sócio fundador da empresa Vandeci Rack, que faleceu no dia 5 de janeiro de 2013, em decorrência de um câncer gástrico. O empresário deixou esposa e filho.

“Vandeci Rack foi um homem visionário, dedicado e esforçado, deixou a continuidade do seu trabalho, projetos e sonhos, para um novo quadro de sócios, sendo eles seus irmãos Walter e Pedro Rack Filho, e os novos sócios herdeiros Wanderson Rack e Hudson Silva de Moraes”, concluiu Luizinho Goebel.

Autor / Fonte: ALE-RO