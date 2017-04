Em nota, Cassol contesta seu nome na lista da Lava Jato e diz que denunciou isenção de impostos às Usinas do Madeira

Porto Velho, RO – O senador Ivo Cassol (PP-RO) foi surpreendido com a inclusão de seu nome na lista divulgada pelo Jornal Estadão na última terça-feira (11), com base na delação do executivo do Grupo Odebrecht.

Segundo o Senador, “Não só entendo que é o dever da Justiça investigar e fiscalizar os políticos, como é meu dever também lembrar que fui o único parlamentar que denunciou formalmente a isenção fiscal para as usinas do Rio Madeira em 2011”.

O prejuízo ao Estado foi estimado em 1 bilhão de reais, valores que poderiam ser investidos em melhor qualidade de vida para o povo de Rondônia.

“À época dos fatos denunciei essa isenção de impostos a vários órgãos públicos, tais como: Ministério Público, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas e Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia e mesmo assim essa isenção foi concedida pelo atual governo do Estado de Rondônia em 2011”, disse.

Portanto, julgo totalmente injusta e descabida a citação do meu nome.

“Vejo isso como uma retaliação por ter sido contra a isenção de impostos dado aos consórcios que construíram as usinas de Jirau e Santo Antônio”, finalizou.

Autor / Fonte: Assessoria