Em revista no Presídio Ênio Pinheiro, quase 20 celulares são encontrados dentro das celas

Após as medidas de seguranças emergenciais adotadas por vários órgãos de segurança do governo de Rondônia, foram encontrados 18 aparelhos celulares em posse de detentos da Colônia Agrícola Pena Ênio Pinheiro. Uma revista foi realizada no domingo (8), por agentes da Companhia de Operações Especiais (COE), Grupo de Ações Táticas (Gate) e Patrulhamento Tático Móvel (Patamo).

Conforme o boletim de ocorrência registrado na Central de Flagrantes da Polícia Civil de Porto Velho, a Polícia Militar planejou uma revista geral no local. A COE controlou os presos na área externa enquanto era feita a busca por dentro das celas.

Foram duas horas e meia de revista resultando na apreensão de vários objetos, dentre eles, 18 aparelhos celulares de várias marcas escondidos com os detentos. Os agentes penitenciários fizeram a apreensão de todos os telefones e entregaram na Delegacia de Polícia Civil. No boletim de ocorrência, nenhum preso foi identificado como o proprietário dos objetos.

Durante todo o fim de semana, várias viaturas da PM realizaram patrulhamento nas imediações dos presídios de Porto Velho na Estrada da Penal. A assessoria de imprensa confirmou que após a matança em Manaus e Boa Vista, com mais de 90 mortes de presos, o monitoramento na capital rondoniense foi intensificado com homens da Companhia de Operações Especiais (COE) prontos para qualquer intervenção.