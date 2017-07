Em Vilhena, presidente da Assembléia confirma: Sou pré-candidato a governador

Acompanhando do deputado Luizinho Goebel (PV), o presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, Maurão de Carvalho, visitou a redação do FOLHA DO SUL ON LINE nesta segunda-feira, 10, e confirmou: disputará o Governo do Estado no ano que vem pelo PMDB.

Maurão anunciou que, no dia 30 de setembro, sua pré-candidatura será oficialmente lançada. Segundo o parlamentar, dos outros 23 deputados estaduais, de 18 a 20 estarão em seu palanque.

O deputado disse que, além do governador Confúcio Moura, outras lideranças do PMDB, como o senador Valdir Raupp e os deputados federais Marinha Raupp e Lúcio Mosquini, entre outros, já se comprometeram com sua candidatura. Mais da metade dos prefeitos de Rondônia também sinalizam apoio. “Hoje, já temos em nossa aliança o PRB do deputado Garçom, o PTB do Nilton Capixaba, o DEM do Marcos Rogério e vários outros partidos, ligados a deputados que também nos apoiam”, contabilizou o pré-candidato.

Maurão disse que prevê de três a quatro outros nomes na disputa: o senador Acir Gurgacz (PDT), um candidato apoiado pelo ex-governador Ivo Cassol (PP) e um concorrente alternativo, provavelmente Pimenta de Rondônia (PSOL).

Nesta situação, o presidente da ALE pode se beneficiar do confronto aberto que já está acontecendo entre Cassol e Gurgacz. “Ele é um pacificador e levará vantagem correndo por fora”, argumenta Goebel.

HABILIDOSO E CONCILIADOR

Eleito e reeleito para comandar a Assembléia Legislativa, Maurão ruma para o quarto ano no cargo, ostentando uma situação rara: quase sempre envolvida em escândalos, a Casa vive um momento de harmonia e produtividade. “Ele tem sido leal ao governo e certamente se beneficiará da popularidade do Confúcio, que vai apoiar sua candidatura”, avalia outro aliado.

Foto: Ézio Martins

Autor / Fonte: Folha do sul