Emissão de carteiras de identidade aumenta em mais de 70% em Rondônia

Os investimentos realizados pelo governo do estado na aquisição de equipamentos e material de apoio, a melhoria da estrutura predial do Instituto de Identificação Civil e Criminal (IICC) e a expansão do atendimento para outros municípios resultaram no aumento expressivo de emissão de carteiras de identidade (RG), de 2011 a 2017, em Rondônia, um total de 623.565 documentos. No comparativo entre 2016 e 2017, quando foram emitidos 108.029, o aumento foi de 14,42%, enquanto que na comparação entre 2010 (62.219) com 2017 o crescimento chegou a 73,62%, conforme informou o diretor Júlio André Kasper.

Ele lembrou que até 2011 existiam no estado 30 postos de atendimento, quatro deles em Porto Velho e distritos; e 26 em outros municípios. Hoje há 58 postos em 42 municípios. “Para garantir mais acesso do cidadão à carteira de identidade, o governo firmou termo de compromisso, por meio da Polícia Civil, com 26 prefeituras com vistas à expansão do serviço, uma parceria que representa ganho significativo para a segurança pública”, explicou Kasper, adiantando que recentemente também foram adquiridas dos Estados Unidos 35 maletas de materiais para perícia papiloscópica, exame importante para a elucidação de crimes.

O diretor também citou que datiloscopistas policiais, que antes atendiam nos municípios onde hoje há posto de identificação em parceria com a prefeitura, foram direcionados para se dedicarem à atividade-fim visando auxiliar as autoridades policiais na busca da autoria delitiva, por meio das pericias papiloscópicas, identificação criminal e retrato falado. “Os profissionais do IICC são responsáveis não só pela emissão do RG, mas também pela representação facial humana, com técnicas como o retrato falado; identificação de corpos que dão entrada no Instituto Médico Legal (IML), identificação criminal e a perícia papiloscópica em cenas de crime”, observou.

Publicidade

Além dos investimentos, como a instalação de novos postos e R$ 650 mil recebidos recentemente para a compra de equipamentos, materiais e reagentes para perícias papiloscópicas, Júlio Kasper disse que esse resultado também é atribuído à parceria com a Assembleia Legislativa, com a destinação de emendas parlamentares; as prefeituras, que capacitam os servidores; e, principalmente, à conjugação de esforços dos órgãos governamentais, como a Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec), Polícia Civil e do próprio IICC.

Autor / Fonte: Veronilda Lima/Secom