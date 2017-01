Emoção marca sepultamento de soldado de Cerejeiras que morreu em Curitiba 

Emoção e homenagens marcaram o enterro do soldado do Exército de Cerejeiras que morreu em Curitiba, capital do Paraná. O sepultamento do jovem que morreu afogado aconteceu na manhã desta segunda-feira, 9, no cemitério cerejeirense.

João Victor Amarante, de 19 anos, era soldado do Exército Brasileiro, servindo as Forças Armadas em Curitiba. O jovem, antes de ser soldado do Exército, também foi aluno da Guarda Mirim de Cerejeiras. “Ele sempre gostou de ser militar”, disse uma amiga, no enterro do rapaz.

O jovem soldado é filho de uma moradora de Cerejeiras, a professora Salete Amarante, da escola estadual Irmã Dulce.

João Victor morreu na tarde da última quinta-feira, 05, afogado no rio Iguaçu, em Curitiba. Segundo amigos, o jovem, que estava de folga, tentava salvar outro collega, que afogava na correnteza do rio. O corpo do rapaz foi trazido para Cerejeiras por uma funerária de Curitiba, chegando ao município na tarde de domingo, 08, sendo velado durante a noite na Capela Mortuária.

No enterro do jovem soldado, autoridades políticas e policiais participaram das homenagens. A Guarda Mirim e a Polícia Militar prestaram homenagem com o símbolo máximo do respeito no ambiente militar: a continência.

Numa breve conversa com o FOLHA DO SUL ON LINE, a mãe do jovem soldado, professora Salete, agradeceu a todos pela homenagem “neste momento difícil”.