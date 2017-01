ESBR apoia ações de enfrentamento à violência infantil em Porto Velho

A Energia Sustentável do Brasil (ESBR), concessionária da Usina Hidrelétrica (UHE) Jirau, apoiou o I Seminário de Enfrentamento ao Trabalho Infantil e Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes e Aprimoramento de Identificação do Fenômeno das Violências Sexuais. O seminário foi promovido pela Secretaria de Assistência Social de Porto Velho (SEMAS) e o apoio da ESBR foi realizado por meio do seu Programa de Compensação Social.

O encontro aconteceu em dezembro no auditório do Centro Cultural de Nova Mutum Paraná e contou com a participação de lideranças comunitárias e agentes públicos locais e dos distritos de Jaci Paraná e Abunã, além de conselheiros tutelares, técnicos dos Centros de Referência de Assistência Social e Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Dias antes esses profissionais participaram de uma capacitação e receberam informações sobre os temas que seriam abordados no seminário.

A representante da SEMAS, Mônica Amorim, explicou que a capacitação e o seminário tiveram o objetivo de aprimorar o conhecimento dos profissionais que lidam diariamente com a questão da violência praticada contra crianças e adolescentes. “Estamos compartilhando as ações que já existem e aprendendo cada vez mais. Agradecemos o apoio da ESBR, que não mediu esforços para realizar estas ações”, declarou. As palestras foram ministradas por psicólogas do Instituto Aliança, associação responsável por ações direcionadas ao público juvenil em diversos estados brasileiros.

O Gerente de Meio Ambiente e Socioeconomia da ESBR, Veríssimo Neto, falou sobre a satisfação da empresa em participar desta iniciativa. “Os temas abordados foram muito importantes e a atualização dos conhecimentos de qualquer profissional é sempre bem-vinda. Estamos contentes por esta parceria com a SEMAS, que enriqueceu a formação dos seus técnicos e representantes comunitários em prol da proteção das crianças e adolescentes de Porto Velho e da área de influência da Usina Hidrelétrica Jirau”, concluiu.

Assessoria