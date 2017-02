Escola do Legislativo terá 18 cursos em março

Cursos são voltados para servidores da ALE, mas vagas remanescentes podem dar oportunidade à sociedade

No mês de março, a Escola do Legislativo oferece 18 opções de cursos gratuitos para os servidores da Assembleia Legislativa de Rondônia e das Câmaras de Vereadores.

De acordo com o presidente da Escola, César Licório, caso haja vagas remanescentes, os cursos também serão disponibilizados para a sociedade em geral. Segundo Licório, uma Portaria exige que, no mínimo, 25% sejam ocupadas por servidores do legislativo. Os cursos acontecem pela manhã e tarde.

Os interessados podem se inscrever na secretaria da Escola do Legislativo, localizada na Rua Afonso Pena 386, entre Tenreiro Aranha e Marechal Deodoro. Para maiores informações (069) 3216-2849 ou através do site www.al.ro.leg.br e ainda no facebook: Escola do Legislativo do Estado de Rondônia.

“Os cursos são gratuitos, mas para participar o interessado deve doar uma lata de leite que será destinada a entidades assistenciais”, ressaltou César Licório.

Programação

Informática básica – 6 de março a 12 de abril, das 08h às 10h, no Laboratório de Informática 01. (30 vagas)

Treinamento Sistema de Apoio ao Processo Legislativo (SAPL) – de 6 a 17 de março, das 08h às 10h, no Laboratório de Informática 02. (16 vagas)

Web Designer – de 6 a 31 de março, das 10h às 12h, no Laboratório de Informática 01. (30 vagas)

Digitação – de 6 a 31 de março, das 10h às 12h no Laboratório de Informática 02. (16 vagas)

Workshop “A importância do meu trabalho para a sociedade” – de 6 a 10 de março, das 08h às 12h, no auditório. (70 vagas)

Libras Básico Módulo I – de 6 de março a 07 de abril, das 8h às 12h, na Sala 01. (30 vagas)

Informática Básica – de 6 de março a 12 de abril, das 14h às 16h, no Laboratório de Informática 01. (30 vagas)

Digitação – de 6 a 31 de março, das 14h às 16h, no Laboratório de Informática 02. (16 vagas)

Corel e Photoshop – de 6 a 31 de março, das 16h às 18h no Laboratório de Informática 01. (30 vagas)

Digitação – de 06 a 31 de março, das 16h às 18hs, no Laboratório de Informática 02. (16 vagas)

Oficina de produção de texto jornalístico – de 7 a 9 de março, das 14h às 18h no Auditório. (70 vagas)

Libras Básico Modulo I – de 6 de março a 07 de abril, das 14h às 18h, na Sala 01. (30 vagas)

Redação Oficial – de 13 a 17 de março, das 08h às 12h, no Auditório. (70 vagas)

Servidor Proativo – de 13 a 17 de março, das 14h às 18h, no Auditório. (70 vagas),

Técnicas em Secretariado – de 20 a 24 de março, das 08h às 12h, no Auditório. (70 vagas)

Desenvolvimento de Equipes – de 20 a 24 de março, das 14h às 18h no Auditório. (70 vagas)

Leitura e Escrita em Braille Módulo I – de 27 a 31 de março, das 08h às 12h, no Auditório. (70 vagas)

Administração de Finanças Pessoais – de 27 a 31 de março, das 14h às 18h, no Auditório. (70 vagas)

