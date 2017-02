‘Esfaqueei por que ela bateu na minha mãe’ disse menor

Janaína T.S de 19 anos foi socorrida em estado grave ao ser esfaqueada no abdômen por uma adolescente de 14 anos no final da noite de segunda-feira (20), em uma localidade conhecida como Vila Jirau, na BR-364, km 128, distrito de Nova Mutum Paraná.

Conforme informações registradas na Central de Flagrantes, Janaína havia agredido a mãe da menor no último sábado (18), com tapas e socos durante discussão por motivos não esclarecidos. A adolescente ficou revoltada e jurou vingança, dizendo que as agressões contra sua mãe não iam ficar de graça.

Quando a vítima estava transitando a pé em frente à casa da menor, a acusada se armou e praticou o ataque usando uma faca peixeira. A arma foi cravada na barriga da algoz, que caiu agonizando.

Janaína foi socorrida por populares e levada para uma unidade de saúde no distrito, mas devido à gravidade do ferimento foi transferida para o hospital João Paulo II em Porto Velho. A acusada foi interceptada por uma equipe da PM e recebeu voz de apreensão. A menor foi conduzida para a Central de Flagrante e autuada no crime de tentativa de homicídio. A arma do crime também foi aprendida.

