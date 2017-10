Espetáculo Canto para Todos vai apresentar fatos históricos do Estado de Rondônia por meio da música

O Espetáculo Canto para Todos IV – Cantando Histórias, que será apresentado nos dias 23, 24, 26 e 27 de outubro, no Teatro Guaporé, vai mostrar por meio da música popular brasileira e regional, fatos históricos do Estado de Rondônia, bem como prestar uma homenagem pelos 35 anos de criação do Ministério Público do Estado de Rondônia.

Idealizado pela Procuradoria-Geral de Justiça, o espetáculo será apresentado pelos Corais formados por cerca de 50 servidores do Ministério Público do Estado de Rondônia, do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia e A da ONG Moradia e Cidadania, sob a regência da Maestrina Sabrynne Sena, acompanhado pelo Grupo Trio Norte e Convidados.

O Musical Canto Para Todos IV– Cantando Histórias segue um enredo que busca um enfoque em acontecimentos históricos do Estado de Rondônia, trazendo a lembrança de um passado que construiu o presente, legado de um povo sonhador, esperançoso por esta terra tão estimada. Tudo isso é mostrado por um repertório formado por música popular brasileira e regional.

O espetáculo tem duração de 1 hora e 20 minutos, com repertório formado por 23 músicas do cancioneiro popular brasileiro e regional. A entrada para o evento é um quilo de alimento não perecível. A iniciativa é aberta à comunidade e tem como objetivo a valorização e humanização das relações entre servidores e sociedade, já que a arte é um instrumento inegável de integração.

Coral Canto Livre

Com objetivo geral de contribuir para a promoção da qualidade de vida de membros e servidores, o MPRO, através da Resolução 03/2009, instituiu o Coral Canto Livre, o qual está em atividade desde 2006, sendo composto por servidores e estagiários da instituição e voluntários da comunidade. No ano de 2014, o Coral passou por uma significativa inovação: a apresentação de um espetáculo musical, intitulado “Canto para Todos”. Tal estrutura de apresentação foi muito bem aceita tanto pelo público interno como externo, pois obteve-se o êxito de “casa cheia” nas quatro apresentações. Nos anos seguintes o projeto seguiu de maneira crescente e desafiadora, em 2015 realizou-se o “Canto para Todos II – Canções e Momentos” e em 2016 “Canto para Todos III – Rock Histórias, Cantos para Todos III- Cotidiano, ambos com o mesmo sucesso de repercussão e público inicial.

Dessa forma, este projeto possibilita a continuidade da realização de um evento que já entrou para o calendário da instituição, bem como do município de Porto Velho. O MPRO é reconhecido por sua eficaz prestação de serviços à sociedade, e poderá novamente com a execução deste projeto, ser reconhecido também pelo importante incentivo à cultura. Em especial, este ano de 2017, comemorando seus 35 anos, ressalta-se a temática articulada com o contexto histórico como forma de produção de conhecimento, bem como, a oportunidade de membros, colaboradores e sociedade em geral vivenciarem momentos de descontração, interação e enriquecimento cultural.

Não existe linguagem mais universal que a música, ouve-se música por onde se passa, reconhece-se por sua diversificação expressa na pluralidade de sons e ritmos. A música é capaz de evocar as mais significativas memórias nas pessoas, com um repertório cuidadosamente escolhido, onde trazemos a memória histórias sobre Rondônia, assim como a nossa tão saudosa estrada de ferro Madeira Mamoré, responsável pela conexão territorial entre o Brasíl e Bolívia, que após seus 54 anos de história e atividade foi desativada, deixando nos anais da história a revolução na época sendo a primeira grande obra da engenharia civil estaduniense fora dos EUA, que pela sede de melhores condições de trabalho e vida, pudemos contar com mais de 20 mil trabalhadores de 50 diferentes nacionalidades, mas que infelizmente, conforme dados que podem ser comprovados, por volta de 6 mil trabalhadores não resistiram e foram perdidos pelo ataque de doenças tropicais e ataques indígenas. Tamanho fato não poderia passar desapercebido e deixar de ser homenageado pela grande importância no progresso da nação naquela época.