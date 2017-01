‘Estamos torcendo por um milagre’, diz filho de Teori Zavascki sobre acidente.

Acidente foi registrado próximo à Ilha Rasa, dizem bombeiros.

Ministro Teori Zavascki estaria na lista de passageiros.

Um avião caiu na tarde desta quinta-feira (19) no mar de Paraty, na Costa Verde do Rio de Janeiro. Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente foi próximo à Ilha Rasa. Segundo o Corpo de Bombeiros, há três mortos, mas ainda não foram divulgados os nomes das vítimas. O nome do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Teori Zavascki estaria na lista de passageiros da aeronave, mas não foi confirmado se ele embarcou.

A família do ministro do Supremo Tribunal Federal e relator dos processos da Lava Jato que correm no STF, Teori Zavaski, diz esperar por um milagre depois das informações de que o voo em que ele estava caiu no litoral de Paraty, na região sul do Estado do Rio de Janeiro.

“Ele estava a bordo e estamos torcendo por um milagre”, disse Alexandre Zavascki, filho do ministro, à BBC Brasil.

Segundo a assessoria de imprensa da Infraero, o avião de modelo Beechcraft C90GT, prefixo PR-SOM, saiu do aeroporto Campo de Marte, em São Paulo, às 13h (horário de Brasília).

A aeronave PR-SOM está registrada em nome da Emiliano Empreendimentos e Participações Hoteleiras Limitada.

Integrantes da Marinha e do Corpo de Bombeiros prestam assistência no local.

Com reportagem de Felipe Souza, Néli Pereira, Paula Reverbel e Luis Kawaguti, da BBC Brasil em São Paulo e G!