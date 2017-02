Ex-prefeito e outros são investigados por crime de responsabilidade, falsidade e associação criminosa

Porto Velho, RO – O Ministério Público de Rondônia (MP/RO), através de atuação do procurador-geral de Justiça Airton Pedro Marin Filho, instaurou procedimento investigatório criminal a fim de investigar diversos crimes praticados pelo ex-prefeito de Theobroma e outras pessoas.

Os crimes relacionados pelo órgão são o de responsabilidade, falsidade e associação criminosa.

Na mira do procedimento está o ex-gestor do município José Lima da Silva.

O extrato de portaria é datado de 25 de agosto de 2016, mas fora publicado somente nesta sexta-feira, 17 de fevereiro deste ano, no Diário da Justiça (DJ/RO).

De acordo com o MP/RO, há indícios de que os valores cobrados pelo Município de Theobroma pela locação de seus tratores e prestação de serviços a particulares, através da Secretaria de Agricultura, e arrecadados no Posto Avançado da Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia (IDARON), no distrito de Palmares do Oeste, não estavam sendo repassados diretamente aos cofres do municipais.

“…ao que tudo indica, ao menos em tese, eram desviados indevidamente por determinação e em proveito do Chefe do seu Poder Executivo e de outras pessoas”, destacou o órgão.

Confira abaixo a íntegra da portaria

Autor / Fonte: Rondoniadinamica