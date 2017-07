Ex-vereador é morto a tiros

São Domingos do Guaporé, Rondônia -Um homem foi executado com vários tiros na noite de segunda-feira (10) dentro de uma distribuidora de bebidas localizada na marginal da BR-364, no centro do município de São Domingos do Guaporé. A vítima , José Mauricio, mais conhecido por “Neguinho da Égua”, foi vereador da cidade de Costa Marques,

De acordo com informações que a polícia obteve no local, a vítima estava no interior do estabelecimento comercial quando um homem ainda não identificado entrou no local e disparou várias vezes contra Neguinho da Égua, que foi atingido na cabeça e nas costas. Ele morreu na hora. O criminoso fugiu.