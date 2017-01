EXECUÇÃO – Acreanos são mortos em Extrema de Rondônia

Informações policiais afirmaram que as vitimas estavam dormido em um cômodo da casa onde estavam mais duas pessoas, no momento em que dois homens armados entraram atirando.

Três pessoas foram atingidas pelos disparos, um jovem de 16 anos de idade e um homem de 21 anos identificado pelo nome de Abel Silva do Nascimento, morreram ainda no local. Já o terceiro baleado conseguiu ser socorrido e encaminhado até uma unidade de saúde.

Os atiradores saíram em fuga pelas ruas do distrito e contaram com o apoio de comparsas que deram cobertura a eles. Em coleta de dados após os homicídios ficou constatado que as vitimas eram moradores da cidade de Rio Branco, capital do estado do Acre e estavam morando na região à apenas 15 dias.

A polícia trabalha coma hipótese de acerto de contas, uma vez que uma das vitimas responde a processos no judiciário acreano.