Expedito Netto e Secretário de Saúde de Porto Velho participam de reunião no Ministério da Saúde

Preocupados com a situação do sistema público de saúde de Porto Velho, o Deputado Federal Expedito Netto (PSD-RO) e o Secretário de Saúde da Prefeitura Municipal de Porto Velho, Alexandre Porto, participaram nesta terça-feira (21) de uma audiência no Ministério da Saúde.

O parlamentar e o secretário foram recebidos pelos técnicos Sérgio Costa e Silésio Rodrigues para tratar sobre as necessidades da saúde da capital e, principalmente, sobre as ambulâncias.

“Fomos tratar sobre as pendências que temos em nossa área e fortalecer o relacionamento com o ministério. Tenho certeza que seremos grandes parceiros em prol da saúde de Porto Velho”, declarou o secretário.

Entre as pendências apresentadas está a questão das ambulâncias da capital. Segundo informações, além de nenhum veículo possuir seguro eles não são encontrados no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES). Devido ao estado ruim de conservação de algumas ambulâncias, a Prefeitura Municipal precisou consertar alguns carros e, no momento, continuam em busca de outros veículos que constam no cadastro da Prefeitura, mas que não estão sendo encontrados.

Satisfeito com o resultado da reunião, Expedito Netto afirma que essa parceria irá aprimorar o atendimento à população de Porto Velho e região. “O próximo passo é entregarmos um relatório com todas as pendências da nossa capital para que sejam pontualmente resolvidas junto ao ministério. Nessa parceria só quem ganha é a população”, ressaltou Expedito Netto.

Nathália Nicola