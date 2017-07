Expositores trabalham na montagem dos estandes da 34ª Expoari em Ariquemes

Feira começa no sábado (22) com rodeios, sorteios e shows sertanejos. Um estande contando a história de Ariquemes deve ser um dos destaques.

Centenas de trabalhadores montam nesta semana os estandes para a 34ª edição da Exposição Agropecuária (Expoari) de Ariquemes (RO), no Vale do Jamari. A feira começa no sábado (22) e dentre a programação estão previstos rodeios, sorteios e shows sertanejos.