Facção que fez matança em Manaus também atua em Rondônia, diz secretário de Segurança do Amazonas

Secretaria penitenciária do Amazonas lançou a lista dos foragidos em decorrência da rebelião. Confira.

Após a fuga de 184 detentos de unidades prisionais do Amazonas, a Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec) de Rondônia confirma que a Secretaria de Segurança Pública do estado vizinho enviou uma nota alertando sobre riscos dos criminosos chegarem ao estado por vias terrestres.

A secretaria amazonense informou na manhã desta quarta-feira (4) que 56 dos 184 presos foram recapturados até a noite dessa terça-feira (3). Segundo a secretaria estadual de Segurança Pública, as forças policiais do estado continuam as buscas pelos 128 foragidos. Barreiras foram montadas em várias regiões da capital, Manaus, nas rodovias estaduais e na BR-174, que liga a capital amazonense a Boa Vista (RR).

Veja mais

“Estamos trabalhando muito próximo desses estados vizinhos, Roraima e Rondônia. Muitos preocupados porque Roraima tem FDN (Facção Família do Norte) e Rondônia também. Estamos mantendo uma comunicação muito estreita com eles, até mesmo porque eles têm preocupação já que tiveram recentemente confusões nos seus sistemas prisionais parecidas com a nossa, mas claro com menos mortes”, revelou Sérgio Fontes, secretário de segurança pública do Amazonas.